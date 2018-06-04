Зняття арешту з "коштів сина Януковича": в діях судді не знайшли порушень

Прокуратура не побачила порушень в діях судді Катерини Москалькової, яка зняла арешт з коштів, пов’язаних із сином екс-президента Олександром Януковичем.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратура на запит "Української правди".

"Відомості за ознаками кримінального порушення, передбаченого ст. 375 КК України до ЄРДР не вносились за відсутністю обставин, що можуть свідчити про вчинення слідчим суддею кримінального порушення", – пояснили в ГПУ.

Таким чином, прокуратура не стала відкривати провадження за статтею 375 – постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Водночас, 17 квітня суддя Печерського райсуду Києва Катерина Москаленко не пройшла кваліфікаційне оцінювання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що Москаленко не відповідає займаній посаді, та порадила Вищій раді правосуддя розглянути питання про її звільнення.

Суддя набрала 634,25 балів з 1000 максимальних та 670 прохідних.

Під час співбесіди ВККС згадувала, серед іншого, посилання суддею Москаленко на невідповідну статтю в рішенні щодо журналістки УП під час Євромайдану.

Москаленко пояснила свої дії опискою, яка пізніше була виправлена окремим рішенням.

Також суддю питали про рішення, якими вона відмовила в арештах кільком посадовцям податкової служби часів Януковича, про статки її родини тощо.

Раніше в ГПУ повідомляли, що вирішується питання про відкриття справи щодо законності скасування арештів з "коштів Януковича-молодшого".

16 квітня 2018 року УП опублікувала рішення, якими суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше в суді повідомили, що слідство не заявляло про причетність Олександра Януковича до рахунків, із яких було знято арешт.

Водночас у Нацполіції заявили, що слідство має всі підстави вважати, що рахунки можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем, а слідчий двічі просив ГПУ звернутися до суду по арешт.

У Генпрокуратурі зазначали, що про скасування арешту відомству стало відомо лише в квітні.

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