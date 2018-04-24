ГПУ хоче перевірити, чи законно суд зняв арешт з "рахунків Януковича" у ВБР

Генеральна прокуратура України має намір перевірити, чи законне рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва про скасування арешту, накладеного на рахунки пов'язуваних із сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром семи фірм.

Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"ГПУ за фактом скасування 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва арешту з рахунків ТОВ "Тіпікон А", ТОВ "ВБР-Інвест", ТОВ "Лайтрум", ТОВ "Квардіс Н", ТОВ "Вектор- Перспектива", ТОВ "Араніт К", ТОВ "Ді Соуз" вирішується питання щодо внесення відповідних відомостей до ЄРДР для перевірки законності даного рішення суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генпрокуратурі зазначають, що відомству стало відомо про прийняття зазначеного рішення слідчого судді "лише в квітні поточного року, після надходження вищевказаної ухвали до ГСУ Національної поліції України".

"До Генеральної прокуратури України вказана ухвала взагалі не надходила", - наголошують у ГПУ.

Також з метою перевірки стану розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України призначено службове розслідування.

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 мільярдів гривень на цих рахунках.

Пізніше у 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 мільйонів гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були заарештовані.

16 квітня 2018 року квітня стало відомо, що суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Слідство розповідало, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Йдеться про справу щодо заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Слідство також вважає, що для легалізації коштів працівники банку розмістили їх на рахунках, оформлених на підставних осіб – 33 працівників цього банку та 12 підконтрольних юридичних осіб.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".