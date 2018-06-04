В ОБСЄ вимагають звільнити Сущенка

Представник ОБСЄ із свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав звільнити українського журналіста Романа Сущенка, якому в Росії призначили покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Про це йдеться у заяві організації.

"Журналістика - це не злочин, а медіа працівники повинні виконувати свою роботу в безпечних умовах, не боячись бути переслідуваними, атаками або в'язницями", - сказав Дезір.

Представник ОБСЄ із свободи ЗМІ закликав звільнити Сущенка.

"Я сподіваюся, що рішення про засудження Сущенко буде скасовано в апеляційному порядку, і я знову закликаю російську владу звільнити журналіста з в'язниці", - наголосив він.

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.