Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Відповідний вирок колегія оголосила 4 червня, повідомив у Twitter колишній адвокат журналіста Марк Фейгін.

Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

"Скарга буде подана завтра", – додав Фейгін.

Міністерство закордонних справ заявило про протест "щодо незаконного вироку".

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018

Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

Сам Сущенко провину не визнав.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.