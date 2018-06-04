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Російський суд дав Сущенку 12 років суворого режиму

Понеділок, 4 червня 2018, 15:48
Російський суд дав Сущенку 12 років суворого режиму

Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Відповідний вирок колегія оголосила 4 червня, повідомив у Twitter колишній адвокат журналіста Марк Фейгін.

Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

"Скарга буде подана завтра", – додав Фейгін.

Міністерство закордонних справ заявило про протест "щодо незаконного вироку".

Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

Сам Сущенко провину не визнав.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.

Українська правда

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Теми: СущенкоРосія
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