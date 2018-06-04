Російський суд дав Сущенку 12 років суворого режиму
Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.
Відповідний вирок колегія оголосила 4 червня, повідомив у Twitter колишній адвокат журналіста Марк Фейгін.
Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.
Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра.— Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018
"Скарга буде подана завтра", – додав Фейгін.
Міністерство закордонних справ заявило про протест "щодо незаконного вироку".
Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018
Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.
Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.
7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.
МЗС України вимагає звільнення журналіста.
Сам Сущенко провину не визнав.
У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.