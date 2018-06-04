Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Відповідний вирок колегія оголосила 4 червня, повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.

Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

"Скарга буде подана завтра", – додав Фейгін.

Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

Сам Сущенко провину не визнав.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.