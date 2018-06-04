Суд дав Сущенку 12 років суворого режиму
Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.
Відповідний вирок колегія оголосила 4 червня, повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.
Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.
"Скарга буде подана завтра", – додав Фейгін.
Обвинувачення просило посадити журналіста на 14 років.
Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.
7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.
МЗС України вимагає звільнення журналіста.
Сам Сущенко провину не визнав.
У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.