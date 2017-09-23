Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: "Вирок" Семені - доказ цілеспрямованих репресій з боку РФ

Субота, 23 вересня 2017, 12:59
МЗС: Вирок Семені - доказ цілеспрямованих репресій з боку РФ

МЗС України назвало рішення окупаційного суду Крима, яким українського журналіста Миколу Семену засуджено до 2,5 років умовно, безпідставним та політично вмотивованим.

Про це йдеться у заяві МЗС.

На думку дипломатів, такий "вирок" є "ще одним доказом цілеспрямованих репресій з боку держави-агресора проти мешканців окупованої української території АР Крим та Севастополя". 

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим ганебним наступом кремлівського окупаційного режиму на основоположні свободи людини та права громадянина України, журналіста Семени", - йдеться у заяві. 

МЗС закликало уряди іноземних держав та міжнародні правозахисні організації не залишити без уваги цей інцидент. 

Як відомо, 22 вересня підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені - 2.5 роки умовно звипробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "свободу вираження поглядів".

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.

Українська правда 

Теми: КримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Окупаційна "влада" стверджує, що жоден безпілотник не досягнув цілі у Севастополі
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: