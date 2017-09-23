МЗС: "Вирок" Семені - доказ цілеспрямованих репресій з боку РФ

МЗС України назвало рішення окупаційного суду Крима, яким українського журналіста Миколу Семену засуджено до 2,5 років умовно, безпідставним та політично вмотивованим.

Про це йдеться у заяві МЗС.

На думку дипломатів, такий "вирок" є "ще одним доказом цілеспрямованих репресій з боку держави-агресора проти мешканців окупованої української території АР Крим та Севастополя".

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим ганебним наступом кремлівського окупаційного режиму на основоположні свободи людини та права громадянина України, журналіста Семени", - йдеться у заяві.

МЗС закликало уряди іноземних держав та міжнародні правозахисні організації не залишити без уваги цей інцидент.

Як відомо, 22 вересня підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені - 2.5 роки умовно звипробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.



Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "свободу вираження поглядів".



Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.



Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.

Українська правда