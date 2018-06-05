Парубій просить світ за Сущенка, а українців – не збільшувати "обмінний фонд"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна не визнає російський вирок українському журналісту Роману Сущенку.

"Вчора Московський міський суд засудив власного кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Від імені усієї Верховної Ради я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок", – сказав він на початку засідання парламенту.

"Ми засуджуємо це судилище і цей псевдовирок", – сказав Парубій.

Спікер наголосив: "Російська Федерація на сьогодні діє, як міжнародний терорист. За наказом злочинця Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну".

"Закликаю наших союзників, усі країни вільного світу та міжнародні організації засудити псевдовирок для журналіста Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян – політв’язнів Росії", – заявив Парубій.

Також він застеріг українців від поїздок у "путінську Росію, бо є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами":

"Не збільшуйте путінський обмінний фонд, не їдьте до Росії . Сьогодні це є реальною небезпекою для всіх українських громадян", – додав Парубій.