Парубій просить світ за Сущенка, а українців – не збільшувати "обмінний фонд"

308 переглядів
Вівторок, 5 червня 2018, 10:28

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна не визнає російський вирок українському журналісту Роману Сущенку.

"Вчора Московський міський суд засудив власного кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Від імені усієї Верховної Ради я заявляю, що Україна ніколи не визнає цей вирок", – сказав він на початку засідання парламенту.

"Ми засуджуємо це судилище і цей псевдовирок", – сказав Парубій.

Спікер наголосив: "Російська Федерація на сьогодні діє, як міжнародний терорист. За наказом злочинця Путіна російські спецслужби захоплюють у полон наших громадян і намагаються таким чином шантажувати Україну".

"Закликаю наших союзників, усі країни вільного світу та міжнародні організації засудити псевдовирок для журналіста Романа Сущенка та вимагати від Росії звільнення усіх українських громадян – політв’язнів Росії", – заявив Парубій.

Також він застеріг українців від поїздок у "путінську Росію, бо є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами":

"Не збільшуйте путінський обмінний фонд, не їдьте до Росії . Сьогодні це є реальною небезпекою для всіх українських громадян", – додав Парубій.

Олена Рощенко, УП
Теми: Сущенко політв'язні Парубій
powered by lun.ua
По темі
Сущенко намагався з'ясувати, чи буде наступ на Маріуполь – ЗМІ РФ 5 червня 2018, 09:44
Адвокати Вишинського й Сущенка не виключають обміну журналістів 5 червня 2018, 09:11
Канада засудила вирок українському журналісту Сущенку в РФ 5 червня 2018, 08:51
Усі новини
Головні новини
Суд арештував активи "Газпрому" у Нідерландах для виплати "Нафтогазу"
Сущенко намагався з'ясувати, чи буде наступ на Маріуполь – ЗМІ РФ
В Харкові за кермування у нетверезому стані поліція затримала брата Зайцевої
Після 30-го дня голодування Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат
Усі новини
Освіта

Три поради випускникам з окупованих територій

київ

Сервіс з доставки винних сетів

Відео

Як це – бути першим критиком з коноплі в Америці