Суд дал Сущенко 12 лет строгого режима

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Понедельник, 4 июня 2018, 15:48

Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Соответствующий приговор коллегия объявила 4 июня, сообщил в Twitter бывший адвокат журналиста Марк Фейгин.

Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строго режима.

"Жалоба будет подана завтра", – добавил Фейгин.

Министерство иностранных дел заявило про протест "относительно незаконного приговора".

Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

Сам Сущенко вину не признал.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Украинская правда
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