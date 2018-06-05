У Нідерландах занепокоєні, що англійська мова "вбиває" голландську

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Вівторок, 5 червня 2018, 12:07

Чиновники міністерства освіти Нідерландів висловили занепокоєння з приводу кількості англомовних курсів у голландських університетах та потоку іноземних студентів.

Про це пише DW.

"Ми не повинні дозволяти собі боятися історій, в яких інтернаціоналізація є чимось негативним, що шкодить нам", - сказала міністр освіти Нідерландів Інґрід ван Енгельшовен.

Заяви міністра пролунали на тлі закликів деяких її колег приборкати поширення курсів, які викладаються англійською мовою. Багато хто стверджував, що голландська мова перебуває під загрозою.

"Я представляю відкрите голландське суспільство, у якому ми наважуємося дивитися над кордонами", - сказала ван Енгельшовен.

У той час як більшість програм ступенів бакалавра у Нідерландах викладається голландською мовою, 74% магістерських курсів пропонуються англійською мовою. Близько чверті студентів, які здобувають ступінь магістра - іноземці. Критики побоюються, що вони витіснять голландських студентів.

Найбільша в Нідерландах спілка викладачів Beter Onderwijs Nederland (BON) попередила про загрозу лінгвоциду для голландської мови, якщо тенденція збережеться. Спілка судиться з університетом Твенте і Маастрихтським університетом через "англіцизацію" курсів без поважної причини. Два курси магістерської психології пропонуються виключно англійською мовою обома університетами, що є "збіднінням" і "небезпечною відмовою" від голландської мови, вважають у BON.

Голландською говорять близько 22 мільйонів осіб у всьому світі. Це офіційна мова Нідерландів, Бельгії, Суринаму в Південній Америці і нідерландських Антильських островів.

Європейська правда

Теми: освіта мова
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