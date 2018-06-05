Уряд Нідерландів не покладає на Україну відповідальності за катастрофу MH17

Уряд Нідерландів не покладає на Україну відповідальності за катастрофу із малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

Про це заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, повідомляє видання Volkskrant.

"На думку уряду, на сьогоднішній день не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір" - йдеться у листі Блока депутатам нижньої палати парламенту Нідерландів.

Декілька опозиційних партій, серед яких "Форум за демократію", PVV, CDA та SP раніше виступили за те, щоб відповідальність за катастрофу поклали частково і на Україну, яка не закрила свій повітряний простір.

За словами Блока, "звіт Ради безпеки Нідерландів, результати розслідування спільної слідчої групи, інформація з відкритих джерел і власні дослідження, в тому числі юридичні, також не надають жодних підстав говорити про відповідальність України".

В той же час, за його словами, уряд вивчить питання про можливу відповідальність інших країн, якщо розслідування дасть для цього підстави.

Блок підкреслив важливу роль України у розслідуванні катастрофи.

"Юридичне співробітництво з Україною в рамках спільної слідчої групи має велике значення для ефективності кримінального розслідування" - заявив міністр.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Австралія та Нідерланди звернулися до Росії з закликом прийняти на себе державну відповідальність та співпрацювати з ними для забезпечення правосуддя.

Австралія і Нідерланди також вимагають від Росії компенсацій сім'ям жертв MH17.

Європейська правда