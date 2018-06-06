У Чорнобильській зоні ще горить і димить. Порушено справу

У Чорнобильській зоні спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько 5 га, тривають заходи щодо їх ліквідації.

Таку інформацію станом на 8 ранку повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб.

ДСНС

О 4:56 залучили авіацію ДСНС два АН-32П та вертоліт Мі-8. Загалом авіація ДСНС з початку робіт здійснила 35 скидів води (154 тонн).

Сили і засоби зосереджені в районі с. Копачі.

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – у межах норми.



Зокрема, у столиці він складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год), у Чорнобилі – 22,45 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год), на проммайданчику ЧАЕС – 44,27 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

Раніше голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.