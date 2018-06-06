У Чорнобильській зоні ще горить і димить. Порушено справу

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Середа, 6 червня 2018, 09:22

У Чорнобильській зоні спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько 5 га, тривають заходи щодо їх ліквідації.

Таку інформацію станом на 8 ранку повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб.

 
ДСНС

О 4:56 залучили авіацію ДСНС два АН-32П та вертоліт Мі-8. Загалом авіація ДСНС з початку робіт здійснила 35 скидів води (154 тонн).

Сили і засоби зосереджені в районі с. Копачі.

 

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – у межах норми.

Зокрема, у столиці він складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год), у Чорнобилі – 22,45 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год), на проммайданчику ЧАЕС – 44,27 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

 

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.   

Теми: Чорнобиль пожежа
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