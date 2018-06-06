Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це він повідомив у Facebook.

"Після спровокованого ним конфлікту на засіданні Уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати", - пояснив голова уряду причини.

Він зазначив, що в умовах тих викликів, які має сьогодні Україна, питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно.

"На жаль, Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання", - заявив Гройсман.

Пізніше на сайті Ради з'явився проект постанови про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів за №8433. Текст документу наразі відсутній.

Як повідомлялося, 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Пізніше Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єром.

Детальніше в інтерв'ю Данилюка "Економічній правді": Олександр Данилюк: Зараз на мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії з будь-ким