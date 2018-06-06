Київрада вимагає газ і погрожує "Нафтогазу" відключенням комунікацій

Київська міська рада вимагає у НАК "Нафтогаз України" негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам.

За відповідне звернення до компанії депутати проголосували 6 червня, повідомляє прес-служба Київради.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, ми вимагаємо від "Нафтогазу України" невідкладно укласти договори з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" щодо постачання природного газу. Ми підготували відповідний запит до голови НАКу Андрія Коболєва, з єдиною вимогою – у найближчі терміни відновити подачу блакитного палива, аби 3 тисячі будинків знову отримали гарячу воду", - заявив голова фракції "Солідарність" у Київраді Андрій Странніков.

Він підкреслив, що під цим документом підписалися голови усіх депутатських фракцій.

Крім того, секретар Київради Володимир Прокопів доручив Київській адміністрації також підготувати звернення до НАК "Нафтогаз України" щодо негайного укладання угоди про відновлення постачання природного газу.

"Якщо керівництво компанії відмовиться йти на зустріч, то будемо вдаватися до радикальних дій. Якщо треба, будемо ночувати під "Нафтогазом". Якщо доведеться, відключимо їм комунікації", - сказав Прокопів.

Раніше київська влада заявила, що буде змушена вживати радикальних дій, якщо до наступного тижня НАК "Нафтогаз України" не підпише договір з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам.

Напередодні у КМДА повідомляли, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".