КС дозволив обмежити недоторканність депутатів відразу

Конституційний суд визнав конституційним депутатський законопроект, яким пропонується обмежити недоторканність народних депутатів.



Таке рішення КС ухвалив 6 червня, повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.



Джерела "Української правди" теж це підтверджують.



"Рішення стосується депутатської версії законопроекту №6773, яким пропонувалося обмежити недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту", – зазначив Найєм.



"Конституційний суд також планує розглянути президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність із 1 січня 2020 року", – повідомив нардеп.



"Тепер рішення за парламентом. Для історичного рішення потрібно 300 голосів", – заявив Найєм.



Він сподівається, що Верховна рада VIII скликання "раз і назавжди покінчить із цим архаїзмом".





"Депутатська недоторканність – це цінник на вхідному квитку в політику. Її скасування чи навіть обмеження зробить політику доступною не лише гаманцям, а й ідеям та ініціативам", – вважає представник БПП.

Як повідомлялося, Конституційний суд почав розгляд законопроекту № 6773 про скасування депутатської недоторканості 11 квітня.

Ініціаторами цієї законодавчої ініціативи виступив нардеп Юрій Левченко разом з великою групою інших депутатів.