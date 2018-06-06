КС дозволив обмежити недоторканність депутатів відразу

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Середа, 6 червня 2018, 14:51

Конституційний суд визнав конституційним депутатський законопроект, яким пропонується обмежити недоторканність народних депутатів.

Таке рішення КС ухвалив 6 червня, повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

Джерела "Української правди" теж це підвтерджують.

"Рішення стосується депутатської версії законопроекту №6773, яким пропонувалося обмежити недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту", – зазначив Найєм.

"Конституційний суд також планує розглянути президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність із 1 січня 2020 року", – повідомив нардеп.

"Тепер рішення за парламентом. Для історичного рішення потрібно 300 голосів", – заявив Найєм.

Він сподівається, що Верховна рада VIII скликання "раз і назавжди покінчить із цим архаїзмом".



"Депутатська недоторканність – це цінник на вхідному квитку в політику. Її скасування чи навіть обмеження зробить політику доступною не лише гаманцям, а й ідеям та ініціативам", – вважає представник БПП.

Теми: недоторканність КС законодавство Верховна Рада
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