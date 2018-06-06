Нардепи побили власний рекорд кнопкодавства – ЧЕСНО

Громадський рух ЧЕСНО зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.

Про це йдеться в матеріалі організації.

"Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази", – зазначає ЧЕСНО.

Найчастіше за останні два місяці активісти помічали за кнопкодавством депутатів від "Народного фронту" (81 факт) та "Блоку Петра Порошенка" (64 факти).

"Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко", – кажуть в ЧЕСНО.

Крім того, активісти називають Яценка з "Відродження" і Шиньковича з БПП "лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання". За інформацією ЧЕСНО, Яценко кнопкодавив щонайменше 67, а Шинькович – 40 разів.

"Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців", – додає громадський рух.

20 березня Антон Яценко голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.

16 травня представник президента у Верховній Раді та заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ірина Луценко голосувала за колег під час внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".