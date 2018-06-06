Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи побили власний рекорд кнопкодавства – ЧЕСНО

Середа, 6 червня 2018, 15:46

Громадський рух ЧЕСНО зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.

Про це йдеться в матеріалі організації.

"Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази", – зазначає ЧЕСНО.

Найчастіше за останні два місяці активісти помічали за кнопкодавством депутатів від "Народного фронту" (81 факт) та "Блоку Петра Порошенка" (64 факти).

"Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко", – кажуть в ЧЕСНО.

Крім того, активісти називають Яценка з "Відродження" і Шиньковича з БПП "лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання". За інформацією ЧЕСНО, Яценко кнопкодавив щонайменше 67, а Шинькович – 40 разів.

"Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців", – додає громадський рух.

20 березня Антон Яценко голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.

16 травня представник президента у Верховній Раді та заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ірина Луценко голосувала за колег під час внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

"Українська правда" у Threads

Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
кнопкодавство
Як Венедіктова покриває нардепа-кнопкодава з "Довіри". Рік без підозри
Руху ЧЕСНО – десять років. Хто творить незворотні зміни в Україні?
Чорний піар, клонування та кнопкодавство: як змінюється політична культура в Україні
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: