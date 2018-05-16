Луценко та інших депутатів підловили на кнопкодавстві

Представник президента у Верховній Раді та заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ірина Луценко голосувала за колег під час внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

Про це повідомляє громадська організація ЧЕСНО в Twitter.

Зазначається, що окрім Луценко кнопкодавили також депутат від БПП Андрій Шинькович та заступник голови фракції "Народний Фронт" Андрій Іванчук.

Заступниця голови фракції @BPPSolidarnist і представниця @poroshenko у @verkhovna_rada Ірина Луценко, а також заступник головик фракції @NarodnyiFront Андрій Іванчук та Андрій Шинькович (БПП) кнопкодавлять за внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". pic.twitter.com/Q1EnlVTJBe — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 16, 2018

Раніше на кнопкодавстві упіймали лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Він пообіцяв, що більше так не буде.