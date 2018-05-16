Луценко та інших депутатів підловили на кнопкодавстві

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Середа, 16 травня 2018, 14:26

Представник президента у Верховній Раді та заступниця голови фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ірина Луценко голосувала за колег під час внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

Про це повідомляє громадська організація ЧЕСНО в Twitter.

Зазначається, що окрім Луценко кнопкодавили також депутат від БПП Андрій Шинькович та заступник голови фракції "Народний Фронт" Андрій Іванчук.

Раніше на кнопкодавстві упіймали лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.  Він пообіцяв, що  більше так не буде.

Українська правда
Теми: Луценко БПП Народний фронт Верховна Рада кнопкодавство
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