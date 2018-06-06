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Геращенко про обмін заручниками: РФ "викидає в утиль" своїх громадян

Середа, 6 червня 2018, 16:45

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що у середу повторно направила до Росії запит про обмін 23 затриманих за тероризм росіян на українських політв'язнів, яких тримають у РФ.  

Про це вона написала в Facebook.

"Схоже, в Москві чемпіонат з футболу розпочався дочасно. Одне відомство відфутболює до іншого, один чиновник до другого питання про 23 росіян, засуджених чи затриманих в Україні за тероризм, участь у війні і шпигунство", - написала вона.

"Футбол "по-русски" - це відфутболювати своїх громадян, викидати їх в утиль як здуті і використані, вже не потрібні м’ячі", - додала Геращенко.

За її словами, у Мінську представник РФ в ТКГ Борис Гризлов і росіяни в гуманітарній групі заявляють, що доля 23 засуджених громадян РФ - це не тема мінських переговорів, а заступник міністра МЗС РФ заявив, що від України не надходили жодні пропозиції про обмін.

"Що ж. Сьогодні ще раз офіційно надіслала представникам РФ в Мінських групах листа з прізвищами, з проханням надати Україні офіційну відповідь щодо можливості передачі 23 росіян в обмін на українців-політв‘язнів Кремля", - заявила Геращенко.

Вона звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням ще раз офіційно продублювати цей лист з пропозицією до МЗС РФ.

Раніше заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

Як повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Українська правда
Теми: ГеращенкоУкраїнаРосіяполітв'язні
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