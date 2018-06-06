Створення Антикорсуду покаже, яким Порошенко бачить свій другий термін – соціологи

Створення Антикорупційного суду покаже, яку систему державного управління президент Петро Порошенко хоче втілювати під час гіпотетичного другого строку: прозору і підзвітну громаді чи силову.

Про це йдеться у статті Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва для "Української правди".

"Ухвалення цього рішення покаже, яку систему державного управління президент Порошенко хоче втілювати під час гіпотетичного другого строку: більш прозору та підзвітну громадянам чи більш струнку та чутливу до інтересів першої особи силову вертикаль влади", - переконані у фонді.

Зазначається, що в разі створення незалежного Антикорупційного суду Порошенко може втратити вплив на судову владу, а деякі з його соратників взагалі опинитися в переліку клієнтів нової системи антикорупційних органів.

Разом з тим у фонді припускають, що Порошенко (який у випадку з "безвізом" показав, що бачить себе як політика, який долає недосяжні для інших бар’єри) може, попри ризики, захотіти зробити створення ВАС та пов’язану з цим матеріальну підтримку Заходу частиною своєї виборчої кампанії.

Проте в поточній внутрішньополітичній ситуації зробити це може бути нелегко, оскільки провал президента та уряду в разі несхвалення закону може стати вагомим "плюсом" для агітації виборців.

"Орієнтацією на вибори зумовлена й заява Володимира Гройсмана про можливу відставку в разі неприйняття закону", - переконані у фонді.

Разом з тим, зазначається, що ухвалення закону про ВАС у редакції, яку вимагають громадські активісти та Захід, могло б стати хорошим демонстративним кроком і нагодою для президента розпочати боротьбу за виборців, які раніше голосували за Порошенка, а тепер вагаються.

"Це можливість для Порошенка поступитися зараз певною часткою влади, щоб у 2019 переобратися і зберегти більшість чинних повноважень, у тому числі розширеного контролю над силовими структурами, який може дати нова редакція іншого закону – "Про національну безпеку"", - йдеться у статті.

У фонді схиляються до думки, що 7 червня ВР все ж зможе ухвалити закон про незалежний Вищий антикорупційний суд, але додають, що голосування можуть і провалити.

На думку експертів, "смикнути стоп-кран" можуть лідери "Народного фронту" або БПП. З іншого боку, голоси можуть не додати "Батьківщина" та "Радикальна партія", а також мажоритарники, які не впевнені в тому, що Порошенко має шанси переобратися і допомогти переобратися їм.

"Зрештою, не виключений і проміжний варіант, коли в останній момент "з голосу" вносяться правки, які створюють "чорний хід" для впливу влади на суд. Це дає можливість Порошенку погратися з парламентом у "вето" і змінювати положення закону новими пропозиціями", - переконані у фонді.

Детальніше читайте у статті "Судний день: що означає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд для президентських і парламентських виборів-2019"