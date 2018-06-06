Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували – ДСНС

187 переглядів
Середа, 6 червня 2018, 19:27

Пожежу у зоні відчуження локалізували на загальній площі близько 2 га.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

"Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - зазначають у рятувальники.

За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

 
 

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Правоохоронці запевняли, що проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа ДСНС
powered by lun.ua
По темі
Розсекречені документи про Чорнобиль внесли до реєстру ЮНЕСКО 6 червня 2018, 17:52
Відкритого вогню в Чорнобильській зоні вже немає – ДСНС 6 червня 2018, 11:03
У Чорнобильській зоні ще горить і димить. Порушено справу 6 червня 2018, 09:22
Усі новини
Головні новини
У СБУ підтвердили автентичність оприлюдненого ЗМІ "тривожного списку"
США ввели санкції проти української авіакомпанії
Українські інтернати, в'язниці та СІЗО можуть позбутися незалежного контролю – експерти
Маніпуляція і брехня: Супрун прокоментувала засідання Рахункової палати
Усі новини
Культура

Київський хіпі – про столичну комуну і тусовках 80-х

Освіта

Як почати й не закинути онлайн-курс через тиждень

Фотопроект

Фестиваль ретро-автомобілів у Львові