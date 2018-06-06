Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували – ДСНС

Пожежу у зоні відчуження локалізували на загальній площі близько 2 га.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

"Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - зазначають у рятувальники.

За інформацією ДСНС, радіаційний фон у Києві складає 13 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год), у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося займання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Правоохоронці запевняли, що проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

Голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що на місці займання колишнього рудого лісу в зоні ЧАЕС знайшли смолоскипи.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.