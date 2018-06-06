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Суд продовжив арешт фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Середа, 6 червня 2018, 21:26

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд у Сімферополі продовжив на два місяці арешт фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Арешт продовжили Меметові Белялову, Марлену (Сулейману) Асанову, Ернесу Аметову, а також затриманим у травні Серверу Мустафаєву й Едему Смаїлову. Усіх п'ятьох залишили в СІЗО до 9 серпня.

За словами адвокатів, суд мотивував своє рішення лише "тяжкістю злочину".

11 жовтня 2017 року силовики провели обшуки у Бахчисараї. Тоді вони затримали 10 кримських татар. Серед них були - Ернест Аметов, Тимур Ібрагімов, Рефат Асанов, Ельнур Асанов, Ернест Ібрагімов, Рудем Неджиєв, Ельдар Асанов, Мемет Белялов, Алімдар Белялов і Ахмад Сулейманов.

ФСБ РФ заявила 11 жовтня, що ліквідувала Бахчисарайський осередок організації "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіясудкримські татари
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