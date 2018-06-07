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Аваков готується невдовзі почати "поліцейську операцію" на Донбасі

Четвер, 7 червня 2018, 11:51

В найближчий час Україна має шанси повернути окуповану територію Донецької і Луганської області за допомогою "поліцейської операції".

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході круглого столу на ІХ Національному експертному форумі.

"Найближчим часом ми маємо надію і шанси на те, що путінський режим буде змушений поступитися міжнародному тиску (механізму санкцій), і ми повернемо свої окуповані території", - сказав Аваков.

Він додав, що повернення окупованих територій відбудеться не військовою операцією.

"Технічно, це буде поліцейська операція без застосування Збройних сил", - пояснив міністр.

За його словами, така операція має складатися з кількох компонентів. Перш за все, з інформаційного.

Аваков запевняє, що така поліцейська операція не потребує 40 тисяч миротворців ООН. Достатньо буде 2 тисячі правоохоронців.

6 червня Аваков виступив за прийняття законів про колаборантів і про амністію до початку деокупації Донбасу.

На його думку, постати перед судом мають люди, які свідомо співпрацювали з окупантами, які входили до органів влади, сприяли захопленню територій, воювали на боці загарбників, вчинили кримінальні злочини проти українських військових і мирного населення.

Він вважає, що паралельно з законом про колаборантів обов'язково повинен бути прийнятий закон про амністію.

Під його дію повинні потрапити "більшість населення, яке пережило окупацію, всі ті, хто став заручником агресора або вимушено працював в установах і організаціях на окупованій території".

Більше читайте у статті "Колабораціонізм і амністія. Необхідність суспільного діалогу"

6 квітня Аваков заявив, що підрозділи МВС готуються до операцій з деокупації непідконтрольних територій на Донбасі і назвав її "поліцейською операцією з залученням миротворчих сил".

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковДонбасполіціямиротворціООН
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