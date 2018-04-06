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МВС готується до поліцейських операцій на Донбасі - Аваков

П'ятниця, 6 квітня 2018, 18:54
МВС готується до поліцейських операцій на Донбасі - Аваков

Підрозділи МВС готуються до операцій з деокупації непідконтрольних територій на Донбасі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ під час зустрічі з делегацією Американської ради із зовнішньої політик, йдеться у повідомленні відомства.

"Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою", - сказав він.

"Сили МВС - поліція та гвардія - готуються до цього варіанту", - додав міністр.

Цього тижня президент Петро Порошенко заявив, що Антитерористична операція на Донбасі закінчиться у травні.

" Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.). Ми запроваджуємо нові більш ефективні заходи із застосування збройних сил", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Українська правда

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Теми: МВСДонбас
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