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Опубліковане рішення КС про миттєве зняття недоторканності з нардепів

Четвер, 7 червня 2018, 13:03

Конституційний суд України опублікував свій висновок, яким визнав конституційним депутатський законопроект про скасування недоторканності нардепів.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що 6 червня КС визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції, законопроект № 6773 про внесення змін до Основного закону в частині скасування депутатської недоторканності.

Зокрема, суд вирішив, що оскільки Верховна Рада восьмого скликання цей законопроект протягом року не розглядала, отже він відповідає вимогам статті 158 Конституції.

Крім того, КС дійшов висновку, що зміни, запропоновані в розділі І законопроекту, стосуються виключно скасування депутатського імунітету та не передбачають зміни кордонів України або її державного устрою, а також не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини, а отже, не суперечать вимогам статті 157 Конституції України.

У суді нагадали, що його висновок є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Як повідомлялося, Конституційний суд почав розгляд законопроекту № 6773 про скасування депутатської недоторканості 11 квітня.

Ініціаторами цієї законодавчої ініціативи виступили нардеп Юрій Левченко разом з 157 іншими депутатами.

Законопроект 6773 пропонує обмежити недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту. Конституційний суд також планує розглянути схожий президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність із 1 січня 2020 року.

Українська правда
Теми: КонституціяВерховна Радазаконодавствонедоторканність
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