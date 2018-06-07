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Мінський процес мертвий – Аваков

Четвер, 7 червня 2018, 13:29

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі вичерпав себе і тільки затягує конфлікт.

Про це він заявив на ІХ Національному експертному форумі в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мінський процес зіграв свою роль і на сьогоднішній день він мертвий", - сказав Аваков.

За його словами, "мінський процес у тому вигляді, в якому він є зараз, ніяк не вирішує проблем України".

"Це ситуація затягнутого, замороженого конфлікту", - пояснив міністр.

На його думку, переговорна позиція повинна базуватися на суспільній дискусії, яку підтримує все суспільство.

Раніше про перезапуск Мінського процесу говорили і в Європі. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

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Аваков також говорив, що Україна має шанси повернути окуповану територію Донецької та Луганської області за допомогою "поліцейської операції".

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Українська правда
Теми: АваковМінські угоди
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