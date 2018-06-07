Путін заявив, що владі України не потрібні виборці Донбасу

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Четвер, 7 червня 2018, 14:49

Президент Росії Володимир Путін вважає, що владі України "не потрібні виборці" з тимчасово окупованих територій, тому що вони "не проголосують за чинну владу".

Про це він заявив, відповідаючи 7 червня в рамках "Прямої лінії" на відеопитання російського письменника Захара Прілєпіна, який воює на боці терористів на Донбасі.

У своїй відповіді Путін кілька разів підкреслив свою думку, що "чинне українське керівництво не здатне зупинити конфлікт на Донбасі".

"Мені здається, що Україна, вступаючи зараз в новий внутрішньополітичний цикл, в тому числі і по виборах в Раду і президента... ситуація в зв'язку з цим посилюється. Ще раз хочу підкреслити: нинішня українська влада не в змозі вирішити проблему цих територій. У тому числі й тому, що їй не потрібні виборці з цих територій. Бо ж зрозуміло, що вони за чинну владу не проголосують", – заявив він.

"Те, що відбувається в цілому навколо цих територій, це, звичайно, сумно... Подивимося, як буде ситуація розвиватися. Ми зробимо зі свого боку все, щоб її вирішили в рамках Мінського процесу", – сказав президент країни-агресора.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував свою стратегію відновлення цілісності України та деокупацію Донбасу, в якій зазначає, що "Мінський протокол" в значній мірі відпрацював закладений в нього потенціал і не відповідає порядку денному.

Аваков пропонує для деокупації "механізм малих кроків": вибрати окрему ділянку (район) окупованих територій Донбасу, на якому протилежні військові формування відвести за обумовлену лінію та створити демілітаризовану зону безпеки.

В рамках звільненої території пропонується провести реінтеграцію та місцеві вибори відповідно до українського законодавства. Потім проект повинні масштабувати на сусідні райони.

У той же час глава МВС пропонує ввести тимчасовий мораторій на участь жителів Донбасу у виборах до Верховної Ради і президента після деокупації цих територій терміном на 3-5 років, щоб не допустити відновлення конфлікту на деокупуваних територіях.

Валентина Романенко, УП
Теми: ОРДЛО Путін
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