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Лідери президентського рейтингу не набирають 10%

Четвер, 7 червня 2018, 15:28
Лідери президентського рейтингу не набирають 10%

Рівень підтримки трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не доходить до 10%.

Про це свідчать дані травневого соціологічного дослідження компанії "Соціс".

*Раніше в цій новині були використані дані за квітень.

Свою підтримку очільниці "Батківщини" Юлії Тимошенко висловили 9,3% опитаних, а чинному президенту Петру Порошенку – 8,4%.

Останній в трійці "лідерів" – музикант Святослав Вакарчук, за якого готові наразі проголосувати 7,3%.

Голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко отримав 7% голосів від потенційних виборців.

Бажання проголосувати за актора Володимира Зеленського висловили 6,6% опитаних, а опозиціонер Юрій Бойко, який раніше потрапляв до ТОП-3, опинився шостим із підтримкою у 5,6%.

 

"Радикал" Олег Ляшко отримав 4,8%, очільник партії "За Життя", колишній "опоблоківець" Вадим Рабінович – 3,4%, а мер Львова та голова "Самопомочі" Андрій Садовий – 2,8%.

Свої голоси лідеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку готові віддати 2% респондентів, а Сергію Капліну, голові "Соціал-демократичної партії" – 1,6%, як і нардепу від БПП Ользі Богомолець.

Підтримка лідера Соціалістичної партії Іллі Ківи склала 0,5%, а лідера "Національного корпуса" Андрія Білецького – 0,6%.

Водночас 13,2% опитаних заявили, що не братимуть участі у виборах, а 6,6% – обрали варіант "інший кандидат".

Крім того, більшість опитаних – 19,2% – відмовились від відповіді або сказали, що не знають, за кого голосуватимуть.

У "Соціс" зазначили, що опитування проводилось протягом 11 – 22 травня шляхом інтерв’ювання респондентів за місцем їхнього проживання. Участь в дослідженні взяли 3 тисячі осіб віком від 18 років по всій території країни.

В компанії "Українській правді" повідомили, що допустима похибка становить 1,8%, а дослідження було проведене на замовлення Громадської організації "Центр соціального інжинірингу".

Раніше, відповідно до результатів дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", Порошенко не потрапив до ТОП-3. Першою тоді стала Тимошенко (8,8%), другим – Гриценко (6,6%) а третіми – Бойко і Вакарчук (по 6%).

Також повідомлялось, що згідно з опитуваннями, найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.

Читайте також: Феномен Вакарчука і Зеленського. На якого президента чекають українці

Українська правда
Теми: соціологіявиборипрезидент
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