Рейтинг трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не перевищує 9%.

Про це йдеться у результатах квітневого соціологічного дослідження компанії "Соціс".

За очільницю "Батківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 8,9% опитаних, тоді як за чинного президента Петра Порошенка – 7,9%.

Майже такий самий відсоток підтримки отримав голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,7%.

За актора Володимира Зеленського та опозиціонера Юрія Бойка, які раніше потрапляли до трійки лідерів, висловили бажання проголосувати відповідно 6,9 та 6,5% респондентів.

Лідер "радикалів" Олег Ляшко набрав 5,7%, голова партії "За Життя" Вадим Рабінович – 4,6%, мер Львова та очільник "Самопомочі" Андрій Садовий – 2,3%.

Свої голоса голові ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку готові віддати 1,3%, а лідеру "Національного корпуса" Андрію Білецькому – 0,6%.

Водночас 14,4,% опитаних заявили, що не братимуть участі у виборах, а 14% – обрали варіант "інший каднидадат".

Крім того, більшість опитаних – 20,1% – відмовились від відповіді або сказали, що не знають, за кого голосуватимуть.

У "Соціс" зазначили, що опитування проводилось протягом 19 – 25 квітня шляхом інтерв’ювання респондентів за місцем їхнього проживання. Участь в дослідженні взяли 3 тисячі осіб віком від 18 років, які, за твердженням компанії, репрезентують доросле населення України.

Можливу похибку компанія не зазначає.

Раніше, відповідно до результатів дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", Порошенко не потрапив до ТОП-3. Першою тоді стала Тимошенко (8,8%), другим – Гриценко (6,6%) а третіми – Бойко і Вакарчук (по 6%).

Також повідомлялось, що згідно з опитуваннями, найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.

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