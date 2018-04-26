Порошенко не потрапляє в ТОП-3 кандидатів на президентство - опитування
У президентському рейтингу лідирує очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, маючи при цьому підтримку на рівні 8,8%.
Про це йдеться в результатах дослідження проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Другим став голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, за якого готові проголосувати 6,6% українців.
Замикає трійку "лідерів" опозиціонер Юрій Бойко, якому віддали б свої голоси 6% опитаних.
Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і керівник "Студії Квартал-95" Володир Зеленський отримали 6% і 5,8% підтримки відповідно.
Чинний президент Петро Порошенко опинився у рейтингу після зірок та розділив своє місце із очільником "Радикальної партії" Олегом Ляшком з 5,5% голосів опитуваних.
Лідер політсили "За життя" Вадим Рабіновича отримав підтримку 3,8% респондентів.
Нижче, з 1,9% підтримки опинився мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
Лише 1% українців віддав би свій голос за екс-прем’єра Арсена Яценюка, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,1%, за лірера "Справедливості" Валентина Наливайченка - 1,2%.
Зазначимо, що за "іншого кандидата" проголосувало б 10,7% опитаних.
Крім того, ще третина – не визначилися або не мають намірів голосувати. Так, 16,9% опитаних вказали, що "не приймали б участі" у виборах, а 19,3% обрали варіант "важко відповісти".
Головним розчаруванням українці назвали президента. Порошенко очолив антирейтинг. Майже половина опитаних, тобто 45%, не проголосували б за нього за жодних умов.
Другий в антирейтингу Яценюк – 26%. Далі Ляшко – 25%, Тимошенко – 24%, Тягнибок – 18%, Бойко – 17%, Рабінович – 16%.
Опитування проводилося серед 6 тисяч респондентів старше 18 років, в період від 10 до 22 квітня.
Помилка репрезентативності становить не більше 1,5%.
Найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.
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