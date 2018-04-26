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Порошенко не потрапляє в ТОП-3 кандидатів на президентство - опитування

Четвер, 26 квітня 2018, 14:23
Порошенко не потрапляє в ТОП-3 кандидатів на президентство - опитування

У президентському рейтингу лідирує очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, маючи при цьому підтримку на рівні 8,8% серед усіх опитаних респондентів.

Про це йдеться в результатах дослідження проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Другим став голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, за якого готові проголосувати 6,6% українців.

Замикає трійку "лідерів" опозиціонер Юрій Бойко і соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, яким віддали б свої голоси по 6% опитаних.

Керівник "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський отримав 5,8% підтримки.

Чинний президент Петро Порошенко опинився у рейтингу після зірок та розділив своє місце з очільником "Радикальної партії" Олегом Ляшком з 5,5% голосів опитуваних.

Лідер політсили "За життя" Вадим Рабіновича отримав підтримку 3,8% респондентів.

Нижче, з 1,9% підтримки опинився мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Лише 1% українців віддав би свій голос за екс-прем’єра Арсенія Яценюка, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,1%, за лідера "Справедливості" Валентина Наливайченка - 1,2%.

Помилка репрезентативності при опитуванні становить не більше 1,5%

 

Зазначимо, що за "іншого кандидата" проголосувало б 10,7% опитаних.

Крім того, ще третина – не визначилися або не мають намірів голосувати. Так, 16,9% опитаних вказали, що "не приймали б участі" у виборах, а 19,3% обрали варіант "важко відповісти".

Головним розчаруванням українці назвали президента. Порошенко очолив  антирейтинг. Майже половина опитаних, тобто 45%, не проголосували б за нього за жодних умов.

Другий в антирейтингу Яценюк – 26%. Далі Ляшко – 25%, Тимошенко – 24%, Тягнибок – 18%, Бойко – 17%, Рабінович – 16%.

 

Опитування проводилося серед 6 тисяч респондентів старше 18 років, в період від 10 до 22 квітня.

Найвищим рівнем довіри серед громадян користуються нові обличчя в українській політиці: співак Святослав Вакарчук та актор Володимир Зеленський.

Читайте також: Феномен Вакарчука і Зеленського. На якого президента чекають українці

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяопитуванняпрезидентвибори
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