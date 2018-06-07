Активісту, якого поранили в Одесі, дадуть держохорону

Активісту "Автомайдану" і члену Громадської ради при НАБУ Віталію Устименку, на якого 5 червня в Одесі було скоєно замах, дадуть державну охорону.

Про це Устименко повідомив 7 червня на брифінгу, повідомляє УНІАН.

Йому пояснили, що забезпечення охорони передбачає кваліфікацію кримінального провадження "замах на умисне вбивство", у зв’язку з чим активісту дадуть держохорону.

"Триває процес забезпечення державною охороною. Формується група правоохоронців, яка виконуватиме це завдання. Найближчим часом нас повідомлять, як це буде забезпечено і організовано", - сказав Устименко.

Він також розповів, що в Одесі почувається у безпеці "тільки перебуваючи серед друзів, і зараз він постійно в оточенні саме таких людей", але додав, що не має "жодної довіри до правоохоронних органів та правоохоронної системи в Україні".

"Правоохоронна система міста перебуває в ручному управлінні фінансово-промислової групи Труханова (мер Одеси Геннадій Труханов - ред.) і Галантерника (бізнесмен Володимир Галантерник минулого року отримав дозвіл на спорудження висотного бізнес-центру в Літньому театрі, через що у 2017 році в Одесі пройшла масштабна акція протесту - ред.). Це безапеляційний факт", - сказав Устименко.

Він припускає, що згодом справу замаху на нього перекваліфікують за іншою статтею КК, зокрема, на "хуліганство", але надіється, що поліція Одеси цього не допустить.

6 червня він виписався з лікарні, оскільки його стан не критичний.

Устименко продовжує курс лікування: приймає антибіотики і знеболюючі препарати. За його словами, він продовжує займатися громадською діяльністю.

8 червня він планує взяти участь у першому засіданні Ради громадського контролю при НАБУ.

У найближчій перспективі - акції із захисту громадських місць відпочинку в Одесі.

5 червня у місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка. Активіст отримав поранення сідниці.

У Нацполіції розповіли, що напад на активіста "Автомайдану" і члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка розслідуватимуть як замах на вбивство.