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Справу вбивства Бузини слухатимуть присяжні

Четвер, 7 червня 2018, 18:16

Справу про вбивство публіциста Олеся Бузини суд розглядатиме за участі присяжних.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

"07.06.2018 у Шевченківському суді міста Києва за участі прокуратури міста Києва відбулось підготовче засідання у справі за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства українського журналіста Олеся Бузини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами підготовчого засідання суд призначив розгляд обвинувального акту присяжними.

Наступне засідання відбудеться 15.06.2018.

В прокуратурі нагадали, що Медведьку та Поліщуку інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та незаконне зберігання зброї.

Відомство додало, що обвинуваченим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Крім того, потерпілі у кримінальному провадженні заявили цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

9 лютого у Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бузинасуд
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