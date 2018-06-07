МОН планує автоматизувати жеребкування на вступ до 1-х класів у 2019 році

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Четвер, 7 червня 2018, 23:08

Міністерство освіти планує у 2019 році автоматизувати процес жеребкування для зарахування дітей у 1 клас на вільні місця.

Про це йдеться у роз’ясненні МОН.

У міністерстві розповіли, що планують у 2019 році сформувати спільно з органами місцевого самоврядування міст, які будуть готові до такого проекту, реєстри, які використовуватимуться для зарахування дітей в школу.

"При цьому запровадження реєстрів передбачає, що принцип територіальної доступності зберігатиметься, тобто право гарантованого місця у школі матимуть діти, що проживають на території обслуговування закладу. В системі буде зашитий механізм автоматизованого жеребкування", - пояснюють у МОН.

"Одне із завдань таких реєстрів – забрати процес підтвердження місця проживання дитини зі шкіл, адже це не властива для директорів закладів освіти функція", - зауважують у міністерстві.

Створення відповідних реєстрів передбачено новим Законом "Про освіту", який ухвалили 5 вересня 2017 року.

Частина місцевих органів самоврядування вже розпочали роботу над реєстрами, проте для їх доопрацювання та ефективного використання потрібен час, зазначають в МОН.

"Саме тому, поки реєстри перебувають ще на етапі розробки, було запропоновано процедуру проведення жеребкування безпосередньо в школах. Процедуру виписано таким чином, щоб вона була не вразлива до зловживань та відкритою для контролю широкої громадськості", - розповіли у міністерстві.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомляла, що з 2019 року відмінять жеребкування на вступ до перших класів. Однак пізніше у МОН заявили, що поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Українська правда
Теми: Міносвіти
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