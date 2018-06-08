В ГПУ пояснюють, що екстрадиція судді Татькова ускладнилася

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П'ятниця, 8 червня 2018, 14:00

Генеральна прокуратура вживає заходів для екстрадиції колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, однак процедура ускладнилася.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

ГПУ нагадує, що колишній голова Вищого господарського суду як підозрюваний оголошений у розшук.

"Органом досудового розслідування вживаються заходи щодо його екстрадиції з однієї з країн Євросоюзу", – йдеться в повідомленні.

"Зазначена процедура суттєво ускладнилася у зв’язку з тим, що апеляційний суд Києва двічі необгрунтовано скасовував ухвали районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою (рішення про такий запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції)", – наголошують у ГПУ.

Крім цього зазначається, що слідчі виявили додаткові епізоди кримінальних правопорушень та зібрали достатні докази їх скоєння, в зв'язку з чим Татькову та його колишньому заступнику, судді Артуру Ємельянову було висунуто нові підозри: у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК України".

Зокрема, за даними слідства, Ємельянов на посаді судді господарського суду Донецької області ухвалив неправосудне рішення на користь одного з підприємств, що зобов’язувало органи місцевого самоврядування укласти із цим підприємством договір оренди земельної ділянки нормативно-правовою вартістю понад 8 млн грн строком на 49 років.

Крім того, Татькову інкримінують втручання в діяльність судових органів та незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу.

Внаслідок цих дій, зокрема понад вісім тисяч позовних заяв, що надійшли до господарського суду міста Києва розподілялися з грубим порушенням вимог закону щодо об’єктивного та неупередженого їх розподілу, з них у понад тисячу випадках автоматизований розподіл відбувався за участю одного судді (у Київському апеляційному господарському суді у понад 800 випадках).

Зокрема серед таких справ, які розподілялися з порушенням закону і у яких містяться ознаки втручання в діяльність суду була справа за позовом Міністерства оборони Російської Федерації до Кабінету міністрів України, що розглядалася у 2012-2013 роках.

За результатами розгляду цієї справи було винесено рішення, котрим незаконно та безпідставно зобов’язано державу сплатити Міністерству оборони РФ понад 3 мільярди гривень (на виконання рішення 38 мільйонів гривень були перераховані з державного бюджету на рахунки Міноборони РФ).

Також у цьому провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України чотирьом колишнім працівникам апарату господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду, яким інкримінується співучасть із Ємельяновим.

ГПУ запевняє, що в кримінальному провадженні проводяться необхідні процесуальні дії, спрямовані на завершення розслідування за цими епізодами в стислі терміни.

Досудове слідство за іншими фактами злочинної діяльності триває.

Як повідомлялось, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Адвокат Татькова раніше розповідав суду, що підозрюваний перебуває на лікуванні в Німеччині та Австрії. Крім того, у Відні живуть його дружина та малолітні діти.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, так як він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У липні 2016 року в ГПУ заявляли, що домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були суддя Вищого господарського суду України Ємельянов і його дружина.

Українська правда
Теми: суд корупція Генпрокуратура
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