Скандальний екс-голова суду Татьков просить притулку в Австрії

Екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, підозрюванний в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, просить притулку в Австрії.

Про це йдеться в рішенні Печерського райсуду від 29 березня.

"Відповідно до повідомлення компетентних органів Республіки Австрія, ОСОБА_3 (Татьков – УП) не погодився на спрощену процедуру видачі до України та подав запит на отримання притулку в Австрії, що свідчить про умисне його ухилення від слідства та суду", – йдеться в рішенні.

Зазначається, що прокуратура просила обрати екс-судді запобіжний захід у вигляді арешту, але суд не задовольнив клопотання.

Обвинувачення наполягало, що "вжито всіх необхідних заходів" для вручення Татькову повідомлення про підозру. Зокрема, після того, як він не з’явився за повісткою, підозру направили за місцем роботи – до ВГСУ. Суд, в свою чергу направив її за місцем реєстрації голови, який тоді знаходився у відпустці.

"Таким чином у слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_3, перебуваючи на волі, може здійснювати спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також іншим чином перешкодити кримінальному провадженню та вчинити інші кримінальні правопорушення", – йдеться у клопотанні прокурора про арешт.

Суддя зазначив, що обрання запобіжного заходу без самого підозрюваного можливе лише у випадку, коли він оголошений у міжнародний розшук.

Однак в рішенні йдеться, що "станом на 08 лютого 2018 року ОСОБА_3, не перебуває у міжнародному розшуку".

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Адвокат Татькова раніше розповідав суду, що підозрюваний перебуває на лікуванні в Німеччині та Австрії. Крім того, у Відні живуть його дружина та малолітні діти.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, так як він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У липні 2016 року в ГПУ заявляли, що домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були суддя Вищого господарського суду України Ємельянов і його дружина.