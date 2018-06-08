У США пропонують нагороджувати переможців ЧС "за межами Росії"

Гельсінкська комісія США запропонувала організувати церемонію нагородження переможців чемпіонату світу з футболу "за межами Росії".

Про це йдеться в доповіді CSCE.

"В ідеалі ФІФА може організувати церемонію нагородження переможця Кубка світу в нейтральному місці, за межами Росії", - йдеться у зверненні.

Також комісія закликала учасників і гостей чемпіонату не висловлювати "публічного схвалення на адресу Володимира Путіна як глави держави, що приймає цей турнір".

За їхньою версією, Путін проведе спортивний захід, "намагаючись відбілити свій імідж і збагатити кремлівську еліту".

У доповіді описується корупція навколо нових інфраструктурних проектів. Адже, проводити чемпіонат будуть в одинадцяти містах.

"Олігархи, а також регіональні і національні чиновники працювали разом, щоб привласнити активи від будівництва і реконструкції турнірних стадіонів до побічних проектів розміщення і транспорту", ​​- йдеться в звіті.

"Путін дасть світу корумпований турнір, побудований на спинах примусової і поганої праці, і піддає фанатів реальному ризику насильства ... злочини Кремля кричущі", - уклали в комісії.

Нагадаємо, близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018, незважаючи на небезпеку поїздок до Росії.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в Росії.