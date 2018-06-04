5 тысяч украинцев купили билеты на Чемпионат мира в России – Геращенко

Порядка 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасность поездок в Россию.



Такую информацию озвучила вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на согласительном совете парламента.



"Позвольте обратиться ко всем украинцам – тем 5 000 украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинские власти будут часто бессильны даже прислать к вам консулов​", – заявила она.

"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России", – добавила Геращенко.

Она также призвала нардепов:



"Я прошу всех нас апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы к Чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой во все тюрьмы, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и к нашим политзаключенным в России".



Геращенко отметила, что на прошлой неделе в Минске украинская сторона вновь заявила о готовности передать 23 россиян для освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клиха, Гриба и других политзаключенных – а представители РФ сказали, что этих россиян включают в списки ОРДО и ОРЛО.



"Сегодня будет вынесен псевдоприговор украинскому журналисту Роману Сущенко, в Кремле уже принято решение – нет сомнений, что его осудят", – заявила она.



Вице-спикер напомнила: "В минувшее воскресенье в 80 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля".



Кроме Олега Сенцова, голодают Александр Кольченко, Александр Шумков, Владимир Балух, подчеркнула она.



"Террору, объявленному Российской Федерацией украинцам, нет конца и края", – заявила Геращенко.



Финальный этап Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня до 15 июля.



Украинцев призвали не ехать на него из-за опасности задержания и возможной агрессии.