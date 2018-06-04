Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

5 тысяч украинцев купили билеты на Чемпионат мира в России – Геращенко

Понедельник, 4 июня 2018, 12:21

Порядка 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасность поездок в Россию.

Такую информацию озвучила вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на согласительном совете парламента.

"Позвольте обратиться ко всем украинцам – тем 5 000 украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать – и потом украинские власти будут часто бессильны даже прислать к вам консулов​", – заявила она.

"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России", – добавила Геращенко.

Она также призвала нардепов:

"Я прошу всех нас апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы к Чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой во все тюрьмы, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и к нашим политзаключенным в России".

Геращенко отметила, что на прошлой неделе в Минске украинская сторона вновь заявила о готовности передать 23 россиян для освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клиха, Гриба и других политзаключенных – а представители РФ сказали, что этих россиян включают в списки ОРДО и ОРЛО.

"Сегодня будет вынесен псевдоприговор украинскому журналисту Роману Сущенко, в Кремле уже принято решение – нет сомнений, что его осудят", – заявила она.

Вице-спикер напомнила: "В минувшее воскресенье в 80 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля".

Кроме Олега Сенцова, голодают Александр Кольченко, Александр Шумков, Владимир Балух, подчеркнула она.

"Террор, объявленный Российской Федерацией украинцам, не имеет конца и края", – заявила Геращенко.

Финальный этап Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня до 15 июля.

Украинцев призвали не ехать на него из-за опасности задержания и возможной агрессии.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияспортполитзаключенныеГеращенко Ирина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: