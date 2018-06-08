ГПУ відкрила провадження про держзраду щодо Мураєва

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральною прокуратурою 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом Є. Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) , ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України", - написала Сарган.

"Досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження доручено ГСУ СБУ, здійснення нагляду за додержанням законів у формі процесуального керівництва – Генпрокуратурі", - додала речник генпрокурора.

Вона відзначила, що підставою для реєстрації провадження "стало проголошення з трибуни парламенту нардепом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Мураєва".

"Мураєв напередодні в інтерв’ю 112 каналу надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну О. Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм", - написала Сарган.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" звернулись до СБУ з вимогою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Сам Мураєв пізніше заявив, що в його коментарі 112 каналу не було відображене особисте ставлення, він говорив про те, що мова йде про "сотворіння чергового кумира".