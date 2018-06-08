Мураєв: У моєму коментарі не було особистого ставлення до Сенцова

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П'ятниця, 8 червня 2018, 15:37

Голова політради партії "За життя" Євген Мураєв стверджує, що не висловлював особистого ставлення до українця Олега Сенцова, якого Росія утримує у в'язниці.

Так він прокоментував своєму каналу NewsOne резонанс і вимогу депутатів притягнути Мураєва до відповідальності за державну зраду.

"Я думаю, у Пашинського просто не було часу подивитися оригінал мого коментаря 112-му телеканалу", – сказав він і не виключив, що особисте ставлення колеги сприяло такій реакції.

"Якщо проаналізувати мій коментар, там взагалі не було особистого ставлення до Сенцова. Ми розглядали загальну політичну ситуацію: як діє влада", – заявив Мураєв.

За його словами, "у нас уже була історія з Надією Савченко, коли вони всіма зусиллями створили кумира і нового героя України, якого використовували для політичної конфронтації північним сусідом і як інструмент тиску на світову громадськість".

7 червня екс-"регіонал", а нині позафракційний нардеп Євген Мураєв в ефірі "112.Україна" висловився з приводу Сенцова неоднозначно: "З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

Після обурення в соцмережах 8 червня депутат Сергій Пашинський оголосив у Верховній Раді вимогу фракцій БПП і "Народний фронт" до Служби безпеки України порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Теми: Сенцов політв'язні Верховна Рада справа про держзраду
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