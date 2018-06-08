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Мураєв: У моєму коментарі не було особистого ставлення до Сенцова

П'ятниця, 8 червня 2018, 15:37
Мураєв: У моєму коментарі не було особистого ставлення до Сенцова

Депутат Євген Мураєв стверджує, що не висловлював особистого ставлення до українця Олега Сенцова, якого Росія утримує у в'язниці.

Так голова політради партії "За життя" прокоментував своєму каналу NewsOne резонанс і вимогу депутатів притягнути Мураєва до відповідальності за державну зраду.

"Я думаю, у Пашинського просто не було часу подивитися оригінал мого коментаря 112-му телеканалу", – сказав він і не виключив, що особисте ставлення колеги сприяло такій реакції.

"Якщо проаналізувати мій коментар, там взагалі не було особистого ставлення до Сенцова. Ми розглядали загальну політичну ситуацію: як діє влада", – заявив Мураєв.

"У нас вже була історія з Надією Савченко, коли вони всіма силами створили кумира й нового героя України, якого використовували для політичної конфронтації з північним сусідом і як інструмент тиску на світову громадськість", – сказав він.

За словами Мураєва, було "глибоке розчарування, коли Надія повернулася, а на багато речей висловила абсолютно протилежну думку, ніж думка Адміністрації президента".

"Зараз вони почали робити подібну ситуацію навколо інших наших ув'язнених – причому дуже вибірково, адже й обмін полоненими призупинено", – сказав він.

За словами Мураєва, "фейковий вкид" проти нього політики використовують у передвиборних цілях.

Щодо перспективи кримінальної справи депутат сказав: "Після всіх спецоперацій можна очікувати чого завгодно. Ні в моїх висловлюваннях, ні в діях немає жодної статті Кримінального кодексу".

При цьому у своєму пості на Facebook Мураєв нагадав, що в 2016 році він на ток-шоу у Савіка Шустера говорив, що "чинній владі жива і здорова Савченко не потрібна".

"Патріотів коробило і вони пускали слюні. Щоб у 2018 році з полегшенням засунути її в українську в'язницю вмирати. Запевняю вас, те ж саме стосується й Сенцова, й Сущенка, й усіх інших "політв'язнів". Вони потрібні їм тільки як жертва", – написав він.

Згодом у коментарі телеканалу "112 Україна" Мураєв також сказав, що справа Сенцова політична, але чи справедливі звинувачення в тероризмі щодо українського режисера – він не знає, адже російське слідство нібито спирається й на свідчення українця Геннадія Афанасьєва.

7 червня екс-"регіонал", а нині позафракційний нардеп Євген Мураєв в ефірі "112.Україна" висловився з приводу Сенцова неоднозначно: "З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм".

Після обурення в соцмережах 8 червня депутат Сергій Пашинський оголосив у Верховній Раді вимогу фракцій БПП і "Народний фронт" до Служби безпеки України порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Генеральна прокуратура вже відкрила провадження стосовно Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язніВерховна Радасправа про держзрадуМураєв
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