Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій очікує, що закон про нацбезпеку приймуть 21 червня

Субота, 9 червня 2018, 13:50

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що наступного пленарного тижня парламент розгляне і прийме закон про національну безпеку.

Про це він сказав під час міжпарламентської конференції між Грузією, Молдовою та Україною 9 червня.  

"Наступного тижня на  порядку денному Верховної Ради буде закон про національну безпеку і оборону. І я вірю, що через один тиждень, коли буде пленарний тиждень, 21 червня я зможу поставити на голосування і отримати позитивне рішення по законопроекту про національну безпеку", - сказав Парубій.

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Парубій
Парубій захворів на коронавірус
Парубій привів підтримку Чорновол під ДБР попри карантин
Парубій сходив на допит у ДБР
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: