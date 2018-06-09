Парубій очікує, що закон про нацбезпеку приймуть 21 червня

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що наступного пленарного тижня парламент розгляне і прийме закон про національну безпеку.

Про це він сказав під час міжпарламентської конференції між Грузією, Молдовою та Україною 9 червня.

"Наступного тижня на порядку денному Верховної Ради буде закон про національну безпеку і оборону. І я вірю, що через один тиждень, коли буде пленарний тиждень, 21 червня я зможу поставити на голосування і отримати позитивне рішення по законопроекту про національну безпеку", - сказав Парубій.

.@AndriyParubiy : Закон «Про нацбезпеку і оборони» має стати вагомим кроком до покращення обороноздатності нашої країни, до адаптації нашого сектору безпеки до стандартів @NATO. Це буде ще один дуже важливий крок на шляху побудови безпеки і сильних Збройних Сил України pic.twitter.com/ZfI6q8SKsx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.