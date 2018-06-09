Парубій очікує, що закон про нацбезпеку приймуть 21 червня

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Субота, 9 червня 2018, 13:50

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що наступного пленарного тижня парламент розгляне і прийме закон про національну безпеку.

Про це він сказав під час міжпарламентської конференції між Грузією, Молдовою та Україною 9 червня.  

"Наступного тижня на  порядку денному Верховної Ради буде закон про національну безпеку і оборону. І я вірю, що через один тиждень, коли буде пленарний тиждень, 21 червня я зможу поставити на голосування і отримати позитивне рішення по законопроекту про національну безпеку", - сказав Парубій.

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

Ірина Балачук, УП
Теми: Парубій Верховна Рада законодавство
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