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Денісова й Москалькова розповіли, кого відвідають першими

Субота, 9 червня 2018, 18:19

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір в першу чергу відвідати в РФ політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва.

Про це омбудсмен повідомила в коментарі каналу "112 Україна" після зустрічі з президентом Петром Порошенком, який доручив їй найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

"Це, перш за все, Сенцов, Клих, Кольченко, Карпюк, Сущенко, всі ті, хто зараз у нас там є. Ми будемо опрацьовувати список", - зазначила вона.

За словами Денісової, спочатку вона відвідає політв'язнів у Москві. Зокрема, вона назвала Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються в "Лефортово".

"Наступна поїздка буде до АР Крим до (Володимира) Балуха та кримських татар, громадян України, які перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя", - зазначила омбудсмен.

Денісова уточнила, що при відвіданні українських політв'язнів перевірить умови, в яких вони перебувають, дотримання законодавства РФ щодо їх утримання і виконання міжнародних конвенцій щодо українських громадян.

Вона повідомила, що вже переговорила з російським омбудсменом Тетяною Москальковою: "Ми з нею домовляємося про день, коли я буду їхати до них і про день, коли вона буде їхати до нас".

Разом з тим, Москалькова повідомила РБК, що має намір відвідати в Україні обвинувачених у державній зраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, колишніх військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова і члена громадської організації "Волонтери Перемоги" Олену Одновол.

За словами російського омбудсмена, цей список - неповний.

Москалькова підтвердила, що у неї відбулася розмова з Денісовою.

"Ми з Денісовою визначилися, що обмінюємося списками тих людей, яких ми хочемо відвідати, і домовляємося про графік відвідування, дати, географію відвідування. Їй президент сказав, що він готовий забезпечити безперешкодне відвідування для мене України і місць несвободи і забезпечити мою безпеку", - сказала Москалькова.

Як повідомлялося, у суботу прес-служба президента повідомила про телефонну розмову Порошенка та президента РФ Володимира Путіна, під час якої було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

Після цього Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

Українська правда
Теми: омбудсменполітв'язніРосія
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