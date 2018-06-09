Вексельберг міг фінансувати "мирний план" Артеменка – ЗМІ

Російський олігарх Віктор Вексельберг міг фінансувати "мирний план для України" екс-нардепа Андрія Артеменка, який він передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на The Atlantic.

За словами журналіста The Atlantic Наташі Бертранд, цю інформацію повідомив колишній конгресмен Курт Велдон.

"Він сказав, (він та Артеменко) вже забезпечили фінансування просування плану від фонду Вексельберга в Нью-Йорку", - стверджує Бертранд.

Джерело повідомило журналісту, що Велдон говорив про фонд Columbus Nova – американський фонд Renova Group Вексельберга, про який нещодавно повідомляли, що він перерахував 500 тисяч доларів до компанії адвоката Трампа Майкла Коена Essential Consultants, створеної за декілька місяців до виборів 2016 року.

Як повідомлялося, в середині травня колишній український нардеп Андрій Артеменко заявив, що його викликали для надання свідчень перед Великим журі присяжних США у справі про втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Артеменко припустив, що його питатимуть про запропонований ним "мирний план" врегулювання відносин між Україною і Росією, який він на початку 2017 року обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коеном.

У лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

26 травня видання The New York Times повідомило, що близький до Кремля російський олігарх Віктор Вексельберг і адвокат Дональда Трампа Майкл Коен провели зустріч у Нью-Йорку менш ніж за два тижні до вступу Трампа на посаду президента США.

Через кілька днів після інавгурації Трампа, в січні 2017 року приватна акціонерна компанія Інтратера Columbus Nova уклала з Коеном контракт на консультаційні послуги на 1 млн доларів.

Ця зустріч і виплата Коену привернули увагу спеціального радника ФБР Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори в США, а також федеральних прокурорів, які вивчають ділову діяльність і фінанси Коена.

Раніше в цьому році сам Вексельберг був допитаний агентами ФБР про виплати Columbus Nova Коену.

Після того, як щодо Вексельберга були запроваджені санкції, Columbus Nova припинила співпрацювати з Коеном, оскільки більше ніяких нових угод з інвесторами підписати не вдалося, незважаючи на те, що фірма виплатила Коену 580 тис з 1 млн. доларів за контрактом.