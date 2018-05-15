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Позбавлений громадянства екс-нардеп каже, що його кличуть на допит у США

Вівторок, 15 травня 2018, 12:26

Колишній український нардеп Андрій Артеменко заявляє, що його викликали для надання свідчень перед Великим журі присяжних США у справі про втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Про це пише видання Politico.

"Я отримав повістку минулого тижня", - повідомив Артеменко в телефонній розмові.

Він додав, що збирається особисто з'явитися перед журі в п'ятницю, 18 травня.

Артеменко припустив, що його питатимуть про запропонований ним "мирний план" врегулювання відносин між Україною і Росією, який він на початку 2017 року обговорював з адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коеном.

 
Андрій Артеменко

Як повідомлялося, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який допускає позбавлення українського громадянства за наявності громадянства іншої держави.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

У лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Після цього Верховна Рада достроково позбавила Артеменка мандату.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

У лютому спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента США.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Теми: СШАВерховна РадавибориТрамп
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