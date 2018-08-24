Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мукачеві горить відділення "Нової пошти"

П'ятниця, 24 серпня 2018, 22:13
У Мукачеві горить відділення Нової пошти
Mukachevo.net

У Мукачеві Закарпатської області горить відділення "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

Як повідомляє Мukachevo.net, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

Видання зазначає, що це найбільше відділення "Нової Пошти" в Мукачеві та одне з найбільших на Закарпатті.

Пізніше закарпатське управління ДСНС повідомило, що о 22:25 пожежу у складському приміщенні "Нової пошти" на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

Інформація про пожежу надійшла о 20:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття.

На місце для ліквідації пожежі негайно залучили 3 одиниці техніки від 2-го державного пожежно-рятувального загону м. Мукачево. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС.

"Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, прес-секретар "Нової пошти" Зоя Шевчук повідомила "Українській правді", що постраждалих внаслідок пожежі в Мукачеві немає.

"Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснено оцінку збитків. Вартість усіх втрачених посилок буде компенсовано", - йдеться у коментарі.

 
Всі фото Mukachevo.net
 
 

Українська правда
Теми: Закарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст
На Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: