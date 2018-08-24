У Мукачеві горить відділення "Нової пошти"

У Мукачеві Закарпатської області горить відділення "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

Як повідомляє Мukachevo.net, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

Видання зазначає, що це найбільше відділення "Нової Пошти" в Мукачеві та одне з найбільших на Закарпатті.

Пізніше закарпатське управління ДСНС повідомило, що о 22:25 пожежу у складському приміщенні "Нової пошти" на площі 2400 кв. м локалізовано, триває ліквідація.

Інформація про пожежу надійшла о 20:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття.

На місце для ліквідації пожежі негайно залучили 3 одиниці техніки від 2-го державного пожежно-рятувального загону м. Мукачево. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС.

"Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, прес-секретар "Нової пошти" Зоя Шевчук повідомила "Українській правді", що постраждалих внаслідок пожежі в Мукачеві немає.

"Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснено оцінку збитків. Вартість усіх втрачених посилок буде компенсовано", - йдеться у коментарі.