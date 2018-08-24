В Мукачево горит отделение "Новой почты"

В Мукачево Закарпатской области горит отделение "Новой почты" на улице Кооперативная, 4.

Как сообщает Мukachevo.net, огонь охватил все здание, взрывы были слышны на весь город.

Издание отмечает, что это самое большое отделение "Новой Почты" в Мукачево и одно из крупнейших на Закарпатье.

Позже закарпатское управление ГСЧС сообщило, что в 22:25 пожар в складском помещении "Новой почты" на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

Информация о пожаре поступила в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья.

На место для ликвидации пожара немедленно привлекли 3 единицы техники 2-го государственного пожарно-спасательного отряда г. Мукачево. Из-за повышенного номера сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

"Сейчас над ликвидацией пожара работает 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также более 50 спасателей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пресс-секретарь "Новой почты" Зоя Шевчук сообщила "Украинской правде", что пострадавших в результате пожара в Мукачево нет.

"Терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности. После того, как будет получен доступ на территорию терминала, будет осуществлена оценка убытков. Стоимость всех утраченных посылок будет компенсирована", - говорится в комментарии.