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США попередили РФ про готовність ударити по Сирії через хімзброю Асада - ЗМІ

Субота, 25 серпня 2018, 06:19
США попередили РФ про готовність ударити по Сирії через хімзброю Асада - ЗМІ

США попередили Росію про те, що у разі використання хімічної зброї режимом президента Сирії Асада, Вашингтон буде готовий завдати удару по Сирії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на 4 джерела.

Підкреслюється, що таке попередження радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон передав секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву на зустрічі у Женеві у четвер.

За даними співрозмовників агентства, США володіє інформацією, згідно якої влада Сирії може використати хімічну зброю, щоб звільнити один із останніх районів країни, який перебуває під контролем опозиційних сил.

"Асад за підтримки російської авіації перекинув сили до провінції Ідліб на північному заході - останній район, підконтрольний повстанцям (переважно джихаддистам з Аль-Каїди і інших угруповань).

За наявними даними, там знаходяться десятки тисяч бойовиків, багато з яких були евакуйовані в Ідліб в рамках угод про припинення вогню", - йдеться у статті.

"Болтон під час зустрічі наголосив - якщо це станеться, США готові до більш серйозної військової відповіді щодо Сирії у порівнянні з тими, які вона робила раніше", - пише Bloomberg.

Йдеться про два удари, які США завдали по Сирії у 2017 та 2018 роках.

За інформацією Bloomberg, Болтон і Патрушев також обговорили можливе виведення американських військ з військової бази на сирійсько-іракському кордоні або їх співпрацю з російськими силами. За словами джерел, сторони не змогли досягти компромісу.

Крім цього, США відкинули пропозицію РФ про призупинення введення нафтових санкцій щодо Ірану у рамках більш широкого плану по врегулюванню ситуації в Сирії.

У квітні 2017 року американські військові випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат  у відповідь на використання режимом Асада хімічної зброї.

У ніч на 14 квітня 2018 року США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Теми: СШАСиріяРосія
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