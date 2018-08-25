США предупредили РФ о готовности ударить по Сирии из-за химоружия Асада - СМИ

США предупредили Россию о том, что в случае использования химического оружия режимом президента Сирии Асада, Вашингтон будет готов нанести удар по Сирии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 4 источника.

Подчеркивается, что такое предупреждение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву на встрече в Женеве в четверг.

По данным собеседников агентства, США владеет информацией, согласно которой власть Сирии может использовать химическое оружие, чтобы освободить один из последних районов страны, который находится под контролем оппозиционных сил.

"Асад при поддержке российской авиации перебросил силы в провинцию Идлиб на северо-западе - последний район, подконтрольний повстанцам (в основном, джихаддистам из Аль-Каиды и других группировок).

По имеющимся данным, там находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня", - говорится в статье.

"Болтон во время встречи подчеркнул - если это произойдет, США готовы к более серьезному военному ответу по Сирии по сравнению с теми, которые она делала раньше", - пишет Bloomberg.

Речь идет о двух ударах, которые США нанесли по Сирии в 2017 и 2018 годах.

По информации Bloomberg, Болтон и Патрушев также обсудили возможный вывод американских войск с военной базы на сирийско-иракской границе или их сотрудничество с российскими силами. По словам источников, стороны не смогли достичь компромисса.

Кроме этого, США отвергли предложение РФ о приостановлении введения нефтяных санкций в отношении Ирана в рамках более широкого плана по урегулированию ситуации в Сирии.

В апреле 2017 года американские военные выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на использование режимом Асада химического оружия.

В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.