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Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів

Субота, 25 серпня 2018, 10:16
Україна позичила на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів

Міністерство фінансів здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у 2019 році на 725 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

"Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.

Ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів.

У прес-службі наголошують, що Міністерство фінансів продовжує реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планує в повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Нагадаємо, згідно з графіком виплат, до кінця 2018 року Україна повинна повернути близько 500 мільйонів доларів за євробондами та близько 580 мільйонів доларів за обслуговування боргів перед МВФ.

Як відомо, Міністерство фінансів готується до отримання нового траншу від МВФ.

Місія МВФ приїде з візитом до Києва 6 вересня. За підсумками візиту буде прийнято рішення про виділення траншу.

Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.

Як повідомлялося, уряд ухвалив середньострокову стратегію управління держборгом на 2018-2020 роки.

Рекомендуємо почитати: Детальний графік виплат за внутрішніми та валютними ОВДП

Читайте також: Заплати, якщо зможеш: скільки Україна повинна повернути до 2045 року

Економічна правда

Теми: економікагроші
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