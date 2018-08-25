Украина одолжила на внешнем рынке 725 миллионов долларов

Министерство финансов осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран", - говорится в сообщении.

Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

В пресс-службе отмечают, что Министерство финансов продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних займов путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, согласно графику выплат, до конца 2018 года Украина должна вернуть около 500 миллионов долларов по евробондам и около 580 миллионов долларов за обслуживание долгов перед МВФ.

Как известно, Министерство финансов готовится к получению нового транша от МВФ.

Миссия МВФ приедет с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

Как сообщалось, правительство приняло среднесрочную стратегию управления госдолгомна 2018-2020 годы.

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Экономическая правда