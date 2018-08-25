Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина одолжила на внешнем рынке 725 миллионов долларов

Суббота, 25 августа 2018, 10:16
Украина одолжила на внешнем рынке 725 миллионов долларов

Министерство финансов осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

"Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, оказавших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран", - говорится в сообщении.

Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

В пресс-службе отмечают, что Министерство финансов продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних займов путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, согласно графику выплат, до конца 2018 года Украина должна вернуть около 500 миллионов долларов по евробондам и около 580 миллионов долларов за обслуживание долгов перед МВФ.

Как известно, Министерство финансов готовится к получению нового транша от МВФ. 

Миссия МВФ приедет с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

Как сообщалось, правительство приняло среднесрочную стратегию управления госдолгомна 2018-2020 годы.

Рекомендуем почитать: Детальный график по внутренним и валютными ОВГЗ

Читайте также: Заплати, если сможешь: сколько Украина должна вернуть до 2045 года

Экономическая правда

Темы: экономикаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
экономика
Индексы потребительских настроений украинцев ухудшились по всем индикаторам - исследование
Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики
Новости экономики: рынок предсказаний, железнодорожный лоукостер в ЕС
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
Все новости...
Реклама: