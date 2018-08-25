На Одещині підпалили виноградники французького винороба

В Одеській області у п'ятницю ввечері підпалили виноградники французького винороба Крістофа Лакарена, який виробляє вино у Шабо.

Як повідомив Лакарен у Facebook в суботу, вже згоріло 20 га виноградників.

"Президенте Порошенку! 4 липня в готелі Інтерконтиненталь у Києві після бізнес-форуму я говорив з Вами про проблему рейдерів землі, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили мене, що проблему буде розглянуто", - зазначив винороб.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року французький винороб Христоф Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.

У листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили виноградники Лакарена у Шабо.