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На Одещині підпалили виноградники французького винороба

Субота, 25 серпня 2018, 11:15
Крістоф Лакарен

В Одеській області у п'ятницю ввечері підпалили виноградники французького винороба Крістофа Лакарена, який виробляє вино у Шабо.

Як повідомив Лакарен у Facebook в суботу, вже згоріло 20 га виноградників.

"Президенте Порошенку! 4 липня в готелі Інтерконтиненталь у Києві після бізнес-форуму я говорив з Вами про проблему рейдерів землі, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили мене, що проблему буде розглянуто", - зазначив винороб.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року французький винороб Христоф Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.

У листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили виноградники Лакарена у Шабо. 

Французький винороб Крістоф Лакарен понад 10 років мешкає у н.п. Шабо. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.

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Українська правда

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Теми: Одеська областькримінал
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