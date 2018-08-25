В Одесской области подожгли виноградники французского винодела

В Одесской области в пятницу подожгли виноградники французского винодела Кристофа Лакарена, который производит вино в Шабо.

Как сообщил Лакарен в Facebook в субботу, уже сгорело 20 га виноградников.

"Президент Порошенко! 4 июля в гостинице Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и заверили меня, что проблема будет рассмотрена", - отметил винодел.

Как сообщалось, 16 января 2017 года французский винодел Христоф Лакарен заявил, что по территории его двора в Одесской области стреляли.

В ноябре 2016 года неизвестные на бульдозере уничтожили виноградники Лакарена в Шабо.

Французский винодел Кристоф Лакарен более 10 лет живет в н.п. Шабо. Плантации виноградников частично находятся на его земле, частично - на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

Читайте также:

Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию