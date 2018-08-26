Підозрюваних у замаху на лідерів одеського "Народного руху" арештували

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Неділя, 26 серпня 2018, 09:01

В Одесі суд взяв під варту трьох підозрюваних у замаху на життя громадського діяча та журналіста, які протаранили вантажівкою ГАЗ машину лідерів одеської організації "Народного руху України".

Як повідомила прокуратура Одеської області, рішення було прийнято в суботу.

Запобіжний захід вказаним особам обрано без можливості внесення застави строком на 60 діб.

У прокуратурі уточнили, що арештовані – уродженець Херсону, одесит та мешканець Одеси родом з Житомирщини.

"На теперішній час правоохоронні органи працюють над встановленням та затриманням інших осіб, причетних до замаху на вбивство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 серпня машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми протаранила вантажівка ГАЗ.

Вантажівка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину активістів, водій вистрибнув з авто на ходу і втік на мопеді, який заздалегідь приготував.

23 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що в Одесі затримано зловмисників, які намагалися скоїти вбивство активістів.

Українська правда
Теми: Одеса суд
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