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Подозреваемых в покушении на лидеров одесского "Народного руха" арестовали

Воскресенье, 26 августа 2018, 09:01
Подозреваемых в покушении на лидеров одесского Народного руха арестовали

В Одессе суд взял под стражу трех подозреваемых в покушении на жизнь общественного деятеля и журналиста, которые протаранили грузовиком ГАЗ машину лидеров одесской организации "Народного руха Украины".

Как сообщила прокуратура Одесской области, решение было принято в субботу.

Мера пресечения указанным лицам избрана без возможности внесения залога сроком на 60 суток.

В прокуратуре уточнили, что арестованные - уроженец Херсона, одессит и житель Одессы родом из Житомирской области.

"В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 августа машину лидеров одесской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ.

Грузовик на большой скорости целенаправленно въехал в машину активистов, водитель выпрыгнул из авто на ходу и скрылся на мопеде, который заранее приготовил.

23 августа председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе задержаны злоумышленники, которые пытались совершить убийство активистов.

Украинская правда
Темы: Одессасуд
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