Порошенко просить країни ЄС взяти під патронат міста Донбасу

Україна звернеться до країн ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову конкретних населених пунктів на Донбасі.

Про це заявив президент Петро Порошенко у неділю в Авдіївці, куди він приїхав на відкриття газопроводу високого тиску.

"Ми будемо робити так, щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відбудову конкретного населеного пункту на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях", - сказав він.

Президент зазначив, що в неділю всі українські посли за його дорученням перебувають на Донеччині, "щоб на власні очі побачити, чого зараз потребує Донбас".

Порошенко додав, що "українські посли будуть займатися кількома дуже важливими речами", зокрема, "мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу".

Пізніше, виступаючи в Авдіївці перед послами, він повідомив, що кілька разів обговорював свою ініціативу з лідерами ЄС.

"Ми вже декілька разів обговорювали з лідерами Євросоюзу програму встановлення окремими країнами своєрідного патронату над визначеними містами і селищами Донбасу. Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, Греція за Маріуполь, Великобританія за Волноваху, нехай інші країни візьмуть Сєверодонецьк, Лисичанськ, Авдіївку", - зазначив президент.

Він додав, що "вже є попередня домовленість із Литвою".

"Якщо люди будуть інвестувати у відновлення нормального життя на Донбасі, вони будуть розуміти той рівень проблем, який сьогодні стосується нас", - вважає Порошенко.